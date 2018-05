9 maggio 2018- 15:10 Terremoto: Gasparri, da Tajani gesto concreto e non retorica

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Faccio le mie congratulazioni all'amico Antonio Tajani per due ragioni. La prima è aver ricevuto il prestigioso Premio 'Carlo V', la seconda per aver dimostrato ancora una volta la sua sensibilità e il suo impegno per il nostro Paese devolvendo i 30mila euro ricevuti ai Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto negli anni scorsi". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Un gesto concreto -aggiunge- a fronte di tanta retorica in favore delle popolazioni che vivono nei territori colpiti dagli eventi sismici".