3 marzo 2019- 11:56 Terremoto: Gelmini, 'nulla è cambiato per popolazioni colpite'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Dopo nove mesi di ‘governo del cambiamento’, nulla è cambiato per le popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma. Cancellando il metodo Bertolaso-Berlusconi-Letta che all’Aquila aveva garantito abitazioni decenti in pochissimo tempo, prima i governi di sinistra e ora quello Lega-M5S hanno risposto all’emergenza con procedure burocratiche complesse e continui rinvii". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera."Ad oggi -aggiunge- le macerie sono ancora lì, a farsi spazio tra i terremotati solo il freddo, lo sconforto, l’abbandono. Noi non ci dimentichiamo di voi e in Parlamento, insieme a tanti sindaci del territorio, stiamo facendo di tutto per accelerare le procedure e ridare dignità a queste famiglie”.