TERREMOTO: MATTARELLA, DA INGV CONTRIBUTO A SICUREZZA E RICERCA

24 gennaio 2018- 14:08

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia offre all'Italia un contributo alla sicurezza e rappresenta un'eccellenza nel campo della ricerca. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa mattina si è recato nella sede dell'Ingv a Roma, dove ha vistato la Sala sismica nazionale e il Centro allerta tsunami, con il collegamento alle sale operative di Napoli-Osservatorio vesuviano e di Catania-Osservatorio etneo."I nostri concittadini -ha sottolineato il Capo dello Stato- ricevono notizie dell'Istituto quando ci sono emergenze sismiche o di eruzioni vulcaniche e questo contributo è fondamentale alla nostra sicurezza collettiva, di grandissimo rilievo, che già richiede di per sè la riconoscenza dei nostri concittadini. Ma quel che è bene ricordare sempre, far percepire alla pubblica opinione, è che questa attività preziosa è il frutto di approfondimento, di studio scientifico, di ricerca, e che questo complesso di impegno culturale è quello che consente un'attività di contributo alla sicurezza così importante per il nostro Paese". "L'eccellenza di questo livello di ricerca, di studio, di approfondimento è quella che consente una prospettiva di una sempre maggiore conoscenza dei fenomeni che creano emergenze, di una sempre maggiore prevedibilità e che consente all'Istituto di essere inserito in maniera autorevole e prestigiosa nel circuito internazionale di ricerca. E' quello che fa di questo Istituto -ha concluso Mattarella- uno dei punti di eccellenza della nostra ricerca, che ha tanti punti di eccellenza".