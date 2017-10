TERREMOTO: MATTARELLA, ITALIA ESPRIME CAPACITà GRANDE SOLIDARIETà

3 ottobre 2017- 12:59

Assisi (Pg), 3 ott. (AdnKronos) - "Il nostro Paese esprime una grande capacità di solidarietà nei vari rami della Pubblica amministrazione, nel volontariato, nella società. Una solidarietà che si esprime con grande coinvolgimento, con grande passione, con grande efficacia concreta del nostro Paese in circostanze drammatiche". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi, a vent'anni dal terremoto che colpì Umbria e Marche.Il Capo dello Stato ha sottolineato il ruolo svolto dalla Protezione civile, per "la prova fornita sempre, particolarmente in questi ultimi terremoti, di grande efficienza e di grande dedizione, di prontezza apprezzata dalle popolazioni. Ringrazio la Protezione civile e tutti coloro che hanno partecipato in queste ultime occasioni drammatiche al soccorso, al sostegno, all'aiuto e all'avvio del rilancio della vita dei comuni interessati".