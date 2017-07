TERREMOTO: MATTARELLA, POPOLAZIONI NON VERRANNO LASCIATE SOLE

18 luglio 2017- 13:42

Aquilone (So), 18 lug. (AdnKronos) - I cittadini delle Regioni colpite dal terremoto degli ultimi tempi "devono essere certi che non li lasceremo mai soli ad affrontare le grandi difficoltà della ricostruzione e della riorganizzazione della loro vita sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Aquilone, in provincia di Sondrio, alla commemorazione del trentesimo anniversario dell'alluvione in Valtellina. "L'Italia -ha detto ancora il Capo dello Stato- ha bisogno della propria unità, anche per crescere meglio e di più, perché l'unità è una risorsa che accresce le opportunità di ciascuno e di ciascun territorio. Girando il Paese, incontrando persone e comunità locali, avverto come questo senso di unità di vita e di prospettive sia molto più forte di quanto talvolta non venga rappresentato". "Voi -ha proseguito Mattarella rivolgendosi alle popolazioni della Valtellina- avete sperimentato quanto sia stata preziosa, nei momenti più drammatici, la solidarietà del resto del Paese: dobbiamo fare in modo che la collaborazione, l'interdipendenza, l'equilibrio tra i diversi territori e le diverse regioni diventino sempre più significativi anche in tempi ordinari, e non soltanto in quelli straordinari di emergenza".