TERREMOTO: MATTARELLA, SERVE PATTO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE

3 ottobre 2017- 12:36

Assisi (Pg), 3 ott. (AdnKronos) - Un patto nazionale per la prevenzione. Lo ha chiesto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi in occasione del ventesimo anniversario del terremoto che colpì Umbria e Marche. "Occorre un impegno generale per la prevenzione -ha spiegato il Capo dello Stato- una specie di patto nazionale per la prevenzione, che, superando differenze politiche, contrapposizioni e distinzioni, impegni l'intero Paese nella prevenzione, che ridurrebbe di gran lunga rischi e pericoli di eventi naturali drammatici e consentirebbe di incanalare nella normalità della vita del nostro Paese quella solidarietà che emerge con tanta forza, con tanta passione, con tanta efficacia in occasioni drammatiche". (segue)