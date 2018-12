28 dicembre 2018- 12:26 Terremoto: Musumeci, sulla prevenzione siamo all'anno zero

Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Non considero il terremoto un evento straordinario, dire che sia un evento straordinario sarebbe una grande bugia. Noi siamo destinati da secoli a convivere con il rischio sismico. E sul piano della prevenzione siamo all'anno zero, perché si è costruito sulle faglie. E le ripercussioni gravi hanno colpito l'area costruita su una faglia". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa parlamentare a Palazzo d'Orleans. "Abbiamo l'80 per cento delle scuole non a norma - dice - e abbiamo buona parte degli edifici strategici vulnerabili al terremoto, come caserme, ospedali e scuole", conclude.