27 dicembre 2018- 07:23 Terremoto: prima notte da sfollati per 600 persone

Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Prima notte da sfollati per oltre 600 persone nel catanese, le cui abitazioni sono state colpite dal terremoto di martedì notte. Altre centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata relativamente tranquilla. Sono state registrate diverse scosse ma tutte di bassa intensità. Continua, intanto, l'eruzione dell'Etna con la presenza di attività stromboliana dai crateri sommitali.