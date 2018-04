27 aprile 2018- 17:46 Terremoto: sindacati, prorogare fino a dicembre riscossione ritenute fiscali (2)

(AdnKronos) - I sostituti d’imposta, che non hanno operato le ritenute, sono comunque tenuti a procedere al conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto), evidenziando nella CU (certificazione unica) consegnata ai dipendenti l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese. In questo modo, infatti, i contribuenti che hanno chiesto la sospensione possono quantificare le somme dovute e procedere ai versamenti.Per le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil è opportuno valutare, come è avvenuto in precedenti occasioni legate ad eventi sismici, una riconsiderazione del termine previsto per la ripresa della riscossione. La richiesta considerata congrua dai territori sarebbe quella di dicembre 2018 (invece di maggio 2018) per l’inizio del versamento attraverso un intervento urgente.Occorre utilizzare strumenti nazionali o regionali per consentire di posticipare il termine e dare quindi una risposta alle necessità delle popolazioni colpite da sisma".