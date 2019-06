7 giugno 2019- 13:54 Terremoto: Zfu Sisma Centro Italia, dal 18 via a domande per agevolazioni

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Dal 18 giugno potranno essere presentate le domande per le agevolazioni in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi localizzati nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono circa 142 milioni di euro. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico.Con la circolare del ministero dello Sviluppo Economico pubblicata ieri sono, infatti, definiti i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni, alla luce delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019.