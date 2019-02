28 febbraio 2019- 14:48 Territorio: Conte, 'dl sblocca cantieri forse già prossima settimana'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Lavoriamo al decreto per sbloccare i cantieri, tutti i suggerimenti ben vengano. Siamo in fase finale, penso già prossima settimana penso potremo tirare fuori questo dl che ci consentirà di riaprire i cantieri bloccati e semplificare quei passaggi che in questo momento appaiono ostativi per la realizzazione di progetti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, conversando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.