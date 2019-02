28 febbraio 2019- 16:56 Territorio: Conte, 'Emiliano? Invitate e informate tutte Regioni'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "I governatori sono stati tutti invitati anche coloro che non hanno dichiarato l'emergenza, ho mandato a tutti loro una comunicazione prima della conferenza stampa di ieri". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, dopo l'incontro con le Regioni, rispondendo a chi gli chiede dell'assenza di Michele Emiliano e delle critiche per la conferenza stampa che ieri ha anticipato le misure anti-dissesto. "La regione Puglia non era tra quelle che hanno dichiarato lo stato di emergenza" per il maltempo, ricorda il presidente del Consiglio, "quindi sarà interessata per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, i fondi per l'ambiente, i fondi per l'agricoltura e le gelate ma non specificamente sulle emergenze".