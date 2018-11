8 novembre 2018- 09:08 Terrorismo: 40 anni uccisione magistrato Calvosa, il ricordo di Mattarella

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Quarant’anni fa Fedele Calvosa, procuratore della Repubblica di Frosinone, veniva ucciso mentre si recava al lavoro. Con lui perdevano la vita il suo autista, Luciano Rossi, e l’agente di scorta, Giuseppe Pagliei. Il vile agguato era rivendicato dalle Formazioni comuniste combattenti, le quali ascrivevano al magistrato la 'colpa' di aver emesso un mandato di comparizione nei confronti di 19 operai di una fabbrica tessile, accusati di violenza privata. Quell’atto rappresentava, per i terroristi, 'un attacco generalizzato alle lotte operaie'". Lo ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Magistrato rigoroso e riservato, il procuratore Calvosa -prosegue il Capo dello Stato- interpretava l’incarico direttivo rivestito con autentico spirito di servizio, fondando la sua autorevolezza sulla indiscussa levatura morale". "In quegli anni così difficili per il Paese, l’omicidio di Fedele Calvosa si inseriva nel disegno criminoso volto a sferrare un attacco mortale a uomini considerati pericolosi perché fedeli ai valori della Costituzione. A distanza di quarant’anni dal barbaro assassinio, desidero rinnovare i sentimenti di partecipazione e vicinanza della Repubblica ai familiari delle vittime, che in questi lunghi anni ne hanno costantemente ricordato l’esempio, così mantenendo vivo ed attuale -conclude Mattarella- il senso del loro sacrificio".