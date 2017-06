TERRORISMO: A VERONA RIMOSSI NEW JERSEY INTORNO ALL'ARENA

6 giugno 2017- 18:17

Verona, 6 giu. (AdnKronos) - Saranno rimossi nella notte tra oggi e domani, mercoledì 7 giugno, al termine del completo deflusso degli spettatori del concerto Wind Music Awards, i new jersey in cemento che hanno bloccato la circolazione veicolare e che hanno aumentato la sicurezza in piazza Bra, come disposto dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Domani mattina la viabilità tornerà quindi regolare nella zona di Cittadella, anche per il trasporto pubblico.