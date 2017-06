TERRORISMO: ALFANO, CONTESTO GLOBALE NON AMMETTE RISCHIO ZERO

21 giugno 2017- 12:54

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Siamo riusciti a dimostrare che è possibile sposare sicurezza e solidarietà. In un contesto globale che non ammette il rischio zero, in Italia finora siamo stati al sicuro è questa è una variabile importantissima anche per il turismo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelini Alfano, a Palermo, al margine di un incontro alla facoltà di Giurisprudenza, insieme al suo omonimo olandese Bert Koenders. "Dall'altro lato abbiamo salvato migliaia di vite umane mettendo l'Italia e l'Europa dalla parte giusta della storia - ha aggiunto - Questo vuol dire un matrimonio tra solidarietà e sicurezza. All'Italia è riuscito, ad altri no. Ce ne dispiace ma dovremmo essere più orgogliosi del risultato italiano".