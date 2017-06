TERRORISMO: ALFANO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CHIAVE PER SUCCESSO

21 giugno 2017- 13:17

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "La cooperazione internazionale e il multilateralismo sono le chiavi per avere dei successi sulla mafia e sul terrorismo. Senza lo scambio di informazioni si è più deboli nella lotta al traffico di esseri umani e anche nella lotta contro le mafie". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, a Palermo, al margine di un incontro alla facoltà di Giurisprudenza, insieme al suo omonimo olandese Bert Koenders. "Noi siamo la terra di Giovanni Falcone che lanciò l'idea della cooperazione internazionale come chiave per il successo contro le mafie. Dobbiamo tenere viva quella memoria ma anche praticarla con accordi di cooperazione con gli altri Paesi basati sulla fiducia, perché senza fiducia non c'è scambio di informazioni".