TERRORISMO: ARRESTATO IRACHENO AVEVA CHIESTO ASILO IN NORVEGIA E GERMANIA

19 giugno 2017- 12:27

Crotone, 19 giu. (AdnKronos) - Hamiyar Abss Husseinm l'iracheno di 29 anni arrestato all'alba di oggi dalla Polizia di Crotone con l'accusa di terrorismo, aveva presentato in passato richiesta di asilo politico in Norvegia (nel 2008), in Finlandia (2009), in Germania (2010), e in Danimarca nel 2010. E' quanto emerge dai rilievi foto-dattiloscopici fatti dalla Questura di Crotone, diretta da Claudio Sanfilippo. Il giovane è approdato il 9 agosto 2012 sulle cose baresi ed era stato subito deferito all'autorità giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale nel territorio di Stato.