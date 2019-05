28 maggio 2019- 12:25 Terrorismo: arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso (3)

(AdnKronos) - Proprio seguendo Oxoli, nella mattina del 22 maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato che lo pedinavano hanno fermato Sorroche nel luogo che aveva raggiunto per incontrarsi con l’anarco-insurrezionalista bresciano che gli forniva il supporto necessario ad assicurarne la clandestinità. Il pedinamento di Manuel Oxoli ne ha permesso l’arresto per il reato di favoreggiamento personale.Nella mattinata di sabato 25 maggio, nel carcere di Canton Mombello, si sono svolte le udienze di convalida del fermo emesso nei confronti di Sorroche e dell’arresto di Oxoli, cui è stato contestato anche il reato di procurata inosservanza di pena, entrambe con esito positivo e contestuale emissione della misura cautelare della custodia in carcere.