TERRORISMO: ASSESSORE LOMBARDIA, DA GOVERNO IL PEGGIOR MODO PER CONGEDARSI

23 dicembre 2017- 17:05

Milano, 23 dic. (AdnKronos) - Non piace alla giunta regionale della Lombardia la decisione del Governo di impugnare la legge regionale che aiuta le vittime del terrorismo e i loro familiari. "Il governo Gentiloni sceglie il modo peggiore per congedarsi. È davvero un brutto messaggio da parte dell’esecutivo nazionale", dice Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, che aveva promosso il provvedimento, in seguito alla decisione del consiglio dei ministri. Il cdm, ieri, ha deliberato l'impugnazione perché interventi del genere invadono la sfera dell’ordine e della sicurezza pubblica la cui disciplina è riservata allo Stato."La Regione Lombardia non vuole invadere le competenze esclusive dello Stato. Il nostro intento è quello di contribuire con attività di informazione, formazione e ricerca a prevenire la radicalizzazione violenta. Questo rientra anche tra le nostre competenze", aggiunge l'assessore. Il testo della legge regionale prevede che Regione Lombardia concorra, con interventi di assistenza e di aiuto, economico e non, al sostegno delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, vittime di un atto terroristico compiuto a partire dall'anno 2017 sul territorio nazionale o extranazionale, e dei loro familiari.