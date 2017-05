TERRORISMO: CIPRIANI (HARRY'S BAR), NIENTE DISDETTE, TV AMPLIFICA ALLARME

24 maggio 2017- 14:31

Venezia, 24 mag. (AdnKronos) - "Problemi causati dall'allarme terrorismo? Direi proprio di no. Il clima di paura si registra solo in Tv. Non ho un cliente che mi abbia detto: 'ho paura'. Certo, sono estremamente dispiaciuti per quanto successo a Manchester, ma nessuno si è detto preoccupato e rinuncia a viaggiare per questo allarme-terrorismo, ampliato e molto dai media". Così all'Adnkronos, il titolare dell'Harry's Bar di Venezia, Arrigo Cipriani assicura di non aver avuto problemi e mancate disdette da parte dei suoi affezionati clienti per possibili atti terroristici in città.E Arrigo Cipriani, che ha numerose attività anche oltreoceano, spiega come "a New York il clima di paura si sente ancora meno: anche dopo il tremendo attentato al World Trade Center dell'11 settembre non si è scatenato il panico tra gli abitanti di New York. Io non ho mai visto la paura nei loro occhi. E lo stesso vale per la Gran Bretagna che ha convissuto trent'anni con gli attentati dei terroristi dell'Ira: anche a quei tempi non si viveva nella paura". "Il clima allarmistico insomma mi sembra amplificato dai media", conclude.