TERRORISMO: DA CONSIGLIO VENETO Sì A LEGGE CHE INTRODUCE REATO 'TRAMITE PIAZZA'

3 ottobre 2017- 18:42

Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 32 voti favorevoli e 9 contrari il Progetto di legge Statale n. 27 che mira a modificare il Codice Penale e ad introdurre il delitto di terrorismo 'tramite piazza'.La Proposta è stata illustrata in aula dal primo firmatario, il Consigliere regionale e Presidente della Prima commissione consiliare Marino Finozzi (Lega Nord). Il Relatore ha ricordato come "la legittima libertà di manifestare il proprio dissenso troppo spesso mal si concili con la presenza tra i manifestanti di gruppi di delinquenti che hanno l’unico scopo di commettere fatti criminali violenti diretti contro lo Stato, contro chi lo rappresenta, come le forze dì polizia, e contro la pacifica collettività con l’obiettivo di destabilizzarne l'ordine, atti violenti che non verranno più trattati, alla luce della proposta di legge, come meri problemi di ordine pubblico e che il Decreto Minniti, recentemente intervenuto sulla materia, ha risolto solo in parte".