TERRORISMO: DA CONSIGLIO VENETO Sì A LEGGE CHE INTRODUCE REATO 'TRAMITE PIAZZA' (2)

3 ottobre 2017- 18:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Con la proposta di legge statale viene introdotto un nuovo articolo nel Codice Penale, rubricato “Terrorismo tramite la piazza”, volto a punire chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, cagiona lesione personale ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine e sicurezza pubblica, anche con il lancio di oggetti, pericolosi o atti ad offendere, mentre impedisce che venga messo in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o la commissione di reati. Viene introdotta altresì la fattispecie dell’arresto ‘differito’, in base alla quale, quando non è possibile procedere nell’immediatezza all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, è considerato in stato di flagranza anche colui che, sulla base ad esempio della documentazione videografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, a condizione che l’arresto sia compiuto entro le quarantotto ore (nuovo limite, armonizzato con il Decreto Minniti, ed introdotto con emendamento del Relatore in luogo delle originarie trentasei) dal fatto. Respinti gli emendamenti del correlatore Piero Ruzzante (Art. 1 - MDP).