TERRORISMO: DOMANI AL SENATO CELEBRAZIONE 'GIORNO DELLA MEMORIA'

8 maggio 2017- 16:05

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - L'Aula del Senato ospiterà domani la celebrazione del "Giorno della memoria" istituito "al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice". La cerimonia avrà inizio alle 10.55 con l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte degli studenti del Liceo Scientifico "Farnesina" di Roma. L'introduzione e la conduzione sono affidati al direttore del quotidiano "La Repubblica" Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi assassinato il 17 maggio 1972. Porteranno la loro testimonianza il padre di Walter Rossi, Francesco, la vedova di Claudio Graziosi, Silvana Perrone Graziosi, il figlio di Carlo Casalegno, Andrea. Uno studente leggerà un testo del giornalista Cesare Martinetti in memoria dell'avvocato Fulvio Croce. Il programma prevede quindi l'intervento di una studentessa dell'Istituto professionale statale "J.B. Beccari" di Torino. Prenderà quindi la parola il presidente del Senato, Pietro Grasso. La cerimonia si concluderà con la premiazione delle tre scuole vincitrici del concorso "Tracce di memoria", bandito dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con la "Rete degli archivi per non dimenticare" e con la Direzione generale per gli archivi. Sarà il presidente del Senato a consegnare le targhe ai rappresentanti delle scuole vincitrici, con il sottosegretario all'Istruzione Vito De Filippo.