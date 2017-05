TERRORISMO: DOMANI AL SENATO CELEBRAZIONE 'GIORNO DELLA MEMORIA' (2)

8 maggio 2017- 16:05

(AdnKronos) - Nell'Aula di Palazzo Madama saranno presenti: il Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, la vicepresidente della Camera Marina Sereni, il ministro dell'Interno Marco Minniti, i presidenti delle Associazioni dei familiari delle vittime. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva da Raiuno, a cura di Rai Parlamento, dal canale satellitare, dalla webtv e dal canale YouTube del Senato. Prima della celebrazione in Aula, alle ore 9, il presidente del Senato renderà omaggio ad Aldo Moro in Via Caetani, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, a 39 anni dal ritrovamento del corpo dell'ex presidente del Consiglio ucciso dalle Brigate Rosse.