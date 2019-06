4 giugno 2019- 18:32 Terrorismo: esce la graphic novel 'Brigate rosso sangue' (2)

(AdnKronos) - La graphic novel dedicata ai militanti missini Mazzola e Giralucci racconta per immagini, con esattezza e rigore filologico, il clima padovano di quegli anni, l'assurdità della violenza ideologica e la contiguità di molti settori della "società civile" con gli assassini delle Br. Ferrogallico torna così a Padova dopo un anno dalle polemiche per la presentazione del fumetto dedicato a Norma Cossetto.L'incontro del 14 giugno a Padova è aperto al pubblico, e vuole essere un momento di memoria condivisa, dedicato, nel 45° anniversario della morte, ai due caduti degli "anni di piombo" della città che per prima fu lo scenario dello scatenarsi della violenza e dell'odio brigatista.