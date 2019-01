9 gennaio 2019- 11:37 Terrorismo: fermi Palermo, Yasmine arrivata dalla Tunisia e trasferita in Francia

Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Il 'pacchetto' per l'organizzazione dei viaggi dalla Tunisia in Itali, a bordo di gommoni veloci, era 'all inclusive'. Lo dimostra l'operazione della DDa di Palermo che all'alba di oggi ha fermato quindici persone. Uno degli indagati è accusato di avere organizzato il viaggio in Sicilia di una ragazza di nome Yasmine "in concorso con soggetti non identificati, tra cui tale Anis". La donna ha prima raggiunto l'Italia dalla Tunisia "e da lì verso l’estero, e in particolare in Francia", dicono i pm nel provvedimento di fermo. La donna è stata ospitata presso l’abitazione del Fadlahoi che le avrebbe fornito anche "una utenza telefonica comprensiva di traffico internet e denaro contante per l’acquisto dei biglietti per i mezzi di trasporto da utilizzare".