14 febbraio 2019- 19:59 Terrorismo: Francia e Italia al lavoro su lista latitanti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Anche il ministero della Giustizia italiana non si sbilancia sull'identità delle persone per i quali sarebbe stata formalizzata o sarà formalizzata un richiesta di estradizione. Il ministero, ieri, ha confermato che durante il primo incontro tecnico fra la delegazione italiana e le autorità francesi, che si è svolto "in un clima cordiale", sul tavolo c'erano "tutti i fascicoli inerenti i latitanti localizzati in territorio francese su cui le autorità italiane avevano inoltrato richiesta di estradizione. Sono stati analizzati tutti i fascicoli, uno per uno, ed è avvenuto un proficuo scambio di informazioni su ogni caso". Le autorità francesi "si sono impegnate a rivalutare tutte le posizioni" ha spiegato il ministero italiano sottolineando che "lo scoglio principale è la lotta contro il tempo, rappresentata dalla prescrizione: purtroppo gran parte delle richieste inoltrate nel 2002 non hanno mai lasciato gli uffici del ministero della Giustizia francese. Proprio per questo, la delegazione italiana ha chiesto che su tutti i fascicoli si pronunci l'autorità giudiziaria francese: gli atti sono sempre rimasti al ministero e non sono mai stati sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria". Da Roma "c'è la convinzione che si sia finalmente instaurato un rapporto diretto che consentirà di seguire passo passo tutte le azioni da mettere in atto per giungere alla rimpatrio dei latitanti". Una convinzione, questa, che si respira anche a Parigi dove si è sottolineato che tra le due cancellerie "c'è un'ottima intensa" e che "gli scambi bilaterali proseguiranno con i nostri colleghi italiani".La lista sulla quale stanno lavorando i funzionari italiani e francesi sarebbe composta da una quindicina di noma tra cui, oltre a Narciso Manenti e a Raffaele Ventura, figurerebbero Giovanni Alimonti, Luigi Bergamin, Roberta Cappelli, Enzo Calvitti, Paolo Ceriani Sebregondi, Maurizio Di Marzio, Paola Filippi, Gino Giunti, Giorgio Pietrostefani, Ermenegildo Marinelli, Sergio Tornaghi e Enrico Villimburgo.