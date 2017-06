TERRORISMO: GEN. VISONE (CARABINIERI), CONTINUO SCAMBIO INFORMAZIONI HA PAGATO

5 giugno 2017- 14:01

Padova, 5 giu. (AdnKronos) - "Oggi siamo di fronte ad una minaccia sicuramente diversa rispetto a quella vissuta alcuni anni fa con il terrorismo interno che ha flagellato il Paese, parallelamente con lo sviluppo dello stragismo mafioso. Ma quelle esperienze hanno determinato l'esigenza di darci una struttura più ampia e migliore e più qualificata rispetto al passato. Oggi, di fronte alla minaccia terroristica non si parte quindi da una situazione embrionale ma si lavora con idee sufficientemente chiare, con un lavoro di anni di monitoraggio continuo di tutti i settori e di uno scambio continuo di informazioni tra tutte le forze dell'ordine e la magistratura che fino ad ora ha pagato e ci ha permesso di prevenire, come accaduto per l'operazione antiterrorismo di Venezia e in altri casi". Lo ha sottolineato oggi il Comandante Interregionale dei Carabinieri "Vittorio Veneto", generale di Corpo D'Armata Aldo Visone, parlando della minaccia del terrorismo islamico nel corso della conferenza stampa organizzata a Padova in occasione del 203mo anniversario dell'Arma dei Carabinieri.