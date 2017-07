TERRORISMO: IN LOMBARDIA PROPOSTA DI LEGGE PER ASSISTERE VITTIME E FAMILIARI

25 luglio 2017- 17:57

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - "Esprimo soddisfazione per l'approvazione da parte della Giunta regionale lombarda della proposta di legge sugli interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo. Con questo provvedimento, di cui sono primo firmatario, Regione Lombardia si impegnerà a fornire misure di assistenza concrete alle vittime di attentati terroristici e ai loro familiari, anche attraverso l'erogazione di contributi e la sospensione di obblighi tributari nei confronti della Regione Lombardia per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'atto terroristico e per i tre periodi di imposta successivi". Così Marco Tizzoni, consigliere regionale del gruppo consiliare Maroni Presidente – Lombardia In Testa, commenta il via libera da parte della Giunta regionale della proposta di legge relativa all'aiuto e all'assistenza alle vittime del terrorismo."Il provvedimento – avverte Tizzoni – sarà presto sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio regionale, auspicando così di colmare la completa assenza dello Stato nei confronti delle vittime di attentati". Ricordando di essere "recentemente rientrato da una missione in Bangladesh e a distanza di un anno dalla tragedia dell'Holey Artisan Bakery di Dacca", Tizzoni spiega che "i familiari delle vittime non hanno ancora ricevuto alcun contributo economico di sostegno a loro dovuto dallo Stato e dal governo per la legge sulle vittime del terrorismo".