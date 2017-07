TERRORISMO: IN LOMBARDIA PROPOSTA DI LEGGE PER ASSISTERE VITTIME E FAMILIARI (2)

25 luglio 2017- 17:57

(AdnKronos) - "Un Paese che non dà precedenza e il giusto rispetto ai suoi connazionali, che erano all'estero per lavoro e che sono stati barbaramente trucidati dai terroristi dell'Isis - osserva Tizzoni - non è un Paese civile". Attraverso questa legge, "Regione Lombardia potrà anche erogare contributi o altre misure di assistenza a favore degli esercenti di un'attività economica avente sede legale o operativa sul territorio regionale, che abbiano subito danni alle rispettive attività in conseguenza di un atto terroristico verificatosi sullo stesso territorio regionale". Inoltre, conclude, "saranno concessi anticipi per le spese processuali e per il rimpatrio delle salme attraverso un fondo dedicato che andrà inserito nel bilancio regionale 2017-2019".