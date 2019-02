14 febbraio 2019- 17:39 Terrorismo: Italia chiede estradizione Manenti, verso richiesta anche per Ventura

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - (di Emmanuel Cazale) - Sono Narciso Manenti e Raffaele Ventura, a quanto apprende l'Adnkronos, i primi due ex terroristi per i quali potrebbe arrivare l'estradizione dalla Francia. L'Italia infatti ha già formalizzato la richiesta relativa a Narciso Manenti, ex dei 'Nuclei armati per il contropotere territoriale', condannato all’ergastolo nel 1983 per l’omicidio del Carabiniere Giuseppe Gurrieri, avvenuto nel 1979 a Bergamo, e per il quale la procura di Bergamo ha emesso un mandato di arresto europeo. Dovrebbe essere invece in via di formalizzazione una seconda richiesta che riguarda Raffaele Ventura, ex esponente delle Formazioni comuniste combattenti, la cui condanna è vicina alla prescrizione.