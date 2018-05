9 maggio 2018- 12:46 Terrorismo: Mattarella, ricerca verità obiettivo primario democrazia

Roma 9 mag. (AdnKronos) - "Cercare la verità è sempre un obiettivo primario della democrazia. La verità è inseparabile dalla libertà". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando al Quirinale il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo."Tante verità -ha sottolineato il Capo dello Stato- sono state ricostruite e conquistate, grazie anche all'impegno e al sacrificio di servitori dello Stato, mentre altre non sono ancora del tutto chiarite, o sono rimaste oscure. Non rinunceremo a cercarle con gli strumenti della legge, e con un impegno che deve essere corale". "Questa ricerca deve accompagnarsi alla riflessione e al confronto sulle radici sociali, ideologiche del terrorismo. All'opposto dei regimi autoritari, la democrazia ha sempre bisogno di sapere, di coinvolgere, di scavare nella realtà, di portare alla luce e non di occultare. Di avere la verità". (segue)"Tanta strada si è fatta. Nelle attività di indagini, nei processi giudiziari, nel lavoro giornalistico e pubblicistico, nell'approfondimento storico e culturale. In questa giornata, è giusto sottolineare che il percorso va proseguito insieme. I familiari delle vittime -ha ricordato ancora il Presidente della Repubblica- hanno dato un grande contributo per avviare la nostra società a una ricostruzione che svelasse le responsabilità, le possibili connessioni con interessi esterni al nostro Paese, le complicità, i disegni e gli obiettivi criminali". "La sofferenza dei familiari è stata tradotta, nelle Associazioni a cui hanno dato vita, nell'impegno civile che ha aiutato la crescita di una consapevolezza collettiva. Quando la verità è riuscita a emergere, e si è accompagnata, da parte di alcuni terroristi, al riconoscimento delle proprie colpe e alla presa d'atto della mancanza di qualunque giustificazione della loro folle strategia, talvolta si sono anche aperti canali di dialogo personali, e spazi nei quali le coscienze si sono interrogate sul senso della riconciliazione. Sono spazi che la dimensione pubblica non può varcare: si può soltanto rispettare -ha concluso Mattarella- una così grande umanità, che ha fatto seguito a una così crudele disumanità".