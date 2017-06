TERRORISMO: MAULLU (FI), UN ATTENTATO AL GIORNO SI CHIAMA GUERRA

21 giugno 2017- 14:17

Milano, 21 giu. - (AdnKronos) - “Le parole sono molto importanti perché definiscono e inquadrano un problema, dopodiché con chiarezza ci si muove per risolverlo. In questo senso, più che di terrorismo e attentati dovremmo iniziare a parlare di vera e propria guerra, perché un terrorismo che colpisce con questa frequenza – quasi ogni giorno tra attacchi che vanno a segno e attacchi fortunatamente sventati – si chiama molto più semplicemente guerra". E' quanto afferma l'eurodeputato di Forza Italia Stefano Maullu. "E' importante -aggiunge- definire in modo puntuale ciò che succede perché da questo dipende la reazione: se siamo in guerra, dunque, dobbiamo reagire con la fermezza e con gli strumenti che si utilizzano in una guerra, andando a stroncare sia in Medio Oriente che in Europa e in Occidente qualsiasi forma di radicalismo islamico che può alimentare questa guerra”.