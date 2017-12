TERRORISMO: NATALE SICURO A TREVISO, INSTALLATE BARRIERE IN CENTRO

7 dicembre 2017- 12:54

Treviso, 7 dic. (AdnKronos) - Sono state installate questa mattina le barriere antiterrorismo nei punti più sensibili della città. Come concordato con il Prefetto di Treviso il sindaco Giovanni Manildo ha dato disposizione di installare tre fioriere, che verranno addobbate con fiori dall’associazione di Borgo Cavour in Calmaggiore all’entrata del Duomo, un’area frequentatissima nel periodo delle festività. All’ingresso di piazzale Burchiellati verranno installati invece dei new jersey, una soluzione di carattere sperimentale e temporaneo: “Dovevamo prima di tutto intervenire per garantire la sicurezza di queste aree ora che stiamo entrando nel clou di Treviso Cuor di Natale, periodo in cui si prevede un afflusso importante di turisti ma anche di nostri concittadini che dovranno potersi muovere per le vie e le piazze del centro storico con la più assoluta tranquillità – è il commento del vicesindaco e assessore alla sicurezza Roberto Grigoletto – stiamo tuttavia attendendo di adottare una soluzione a scomparsa, certamente più costosa, ma capace anche di contemperare la doppia esigenza di sicurezza e decoro”. Inoltre per rafforzare ancora di più l’attività della polizia locale, in particolare durante i grandi eventi, gli agenti verranno presto dotati di body cam, una speciale telecamera di videosorveglianza che, installata sul giubbotto dell’operatore invia in streaming alla centrale operativa l’evento specifico e consente all’agente di salvare il filmato in formato compatibile con l’uso forense. A testare il nuovo strumento, in dotazione per 60 giorni, saranno una quindicina di agenti, più la squadra operativa e in via prioritaria la polizia giudiziaria e pronto intervento. Gli utenti saranno avvisati della presenza della telecamera da un adesivo posto sul giubbotto dell’operatore. Le telecamere potranno anche essere installate su uno dei mezzi utilizzati dalla locale.