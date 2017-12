TERRORISMO: NATALE SICURO A TREVISO, INSTALLATE BARRIERE IN CENTRO (2)

7 dicembre 2017- 12:54

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Daspo e controlli anti accattoni. Dopo il via libera della giunta, nel pomeriggio di oggi approda nella V commissione statuto e affari istituzionali la modifica al regolamento di polizia urbana con l’introduzione del daspo urbano nelle aree sensibili della città. Il provvedimento dopo il via libera della commissione verrà votato nel consiglio comunale del 20 dicembre. Comincia inoltre a dare i suoi frutti il servizio di contrasto all’accattonaggio molesto della polizia locale davanti ai supermercati della città, a partire dai quartieri. Dal 25 novembre ad oggi la locale ha realizzato 65 interventi, con una media di 5 al giorno, per il 50 per cento svolti proprio nei quartieri davanti ai supermercati e ai negozi. La locale ha identificato oltre una settantina di persone. “Questo servizio nel tempo ci ha permesso di aggredire e di fatto di azzerare il fenomeno dei mendicanti dall’est europeo, anche vittime del racket - sottolinea il vicesindaco – per quanto riguarda invece i richiedenti asilo il percorso è diverso perché, oltre ad eventuali sanzioni, scatta la segnalazione ai centri di accoglienza e dunque alla Prefettura.”