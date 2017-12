TERRORISMO: PADOVA, CONDANNATA A QUATTRO ANNI MERIEM

12 dicembre 2017- 18:46

Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - La giovane Meriem Rehaily è stata condannata a 4 anni per essersi "arruolata in un gruppo terroristico", tra le fila del cosiddetto Stato islamico. Lo ha deciso oggi il giudice monocratico di Venezia. La ragazza di origini marocchine era scappata dalla casa di famiglia ad Arzergrande nel padovano nel luglio 2015, quando aveva 19 anni.Una sentenza pronunciata in assenza della stessa Meriem che da quel luglio di due anni fa, non è più tornata a casa. E l'ultimo contatto con i familiari risale ormai al novembre dell'anno scorso, quando la ragazza al telefono si diceva pentita della sua decisione ma nell'impossibilità di lasciare Raqqua.Il pubblico ministero Francesca Crupi aveva chiesto la condanna della giovane a 5 anni, visto che c'erano le prove, raccolte dai Ros dei carabinieri del suo arruolamento nelle file dell'Isis. Di contro, il suo difensore, l'avvocato Andrea Niero, aveva chiesto l'assoluzione, sostenendo che non c'erano prove dell'arruolamento: "Le sentenze non si commentano, ma si appellano -spiega all'Adnkronos- ora attendiamo le motivazioni della sentenza, e poi decideremo sull'appello".