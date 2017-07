TERRORISMO: PROF. CURI, CONVEGNO SU '77 RISCHIA RIAPRIRE FERITE E CONTRAPPOSIZIONI

Padova, 5 lug. (AdnKronos) - "Prevale in me uno stato d'animo di la malinconia, perchè questa notizia sull'organizzazione di un convegno sul 'Settantasette', testimonia che queste vicende rimangono un nodo irrisolto, e che non siamo ancora riusciti a fare i conti con una fase così significativa della storia recente del nostro Paese". Così all'Adnkronos il professor Umberto Curi, docente emerito di storia della filosofia dell'Università di Padova commenta il convegno 'Settantasette' che verrà organizzato per giovedì 13 luglio nell'ambito dello Sherwood Festival a Padova e che vedrà tra i relatori Toni Negri, Oreste Calzone, Franco Piperno. "Un convegno che rischia di riattivare contrapposizioni, e polemiche come se non fossero passati 40 anni e riapre una ferita ancora aperta in una città come Padova e rispetto alla quale c'è una forte responsabilità di intellettuali e politici nel non essere appunto riusciti a chiudere definitivamente questa fase della nostra storia", sottolinea."In ogni caso, c'è da augurarsi che non vengano scagliati anatemi nei confronti di chi coinvolto in quelle vicende ha già pagato i suoi conti con la giustizia - sottolinea ancora Curi - e non bisogna dimenticarsi che alcuni di questi personaggi hanno fornito importanti contributi di analisi storico- politica di quelle vicende, facendole capire meglio, analisi come quella di Toni Negri, che però personalmente non condivido". "Ma se è vero che viviamo in un sistema democratico - conclude - dove la libertà di espressione è garantita a tutti, allora deve essere garantita davvero a tutti".