TERRORISMO: SINDACO CASTELLAMMARE DEL GOLFO, SCOSSI DA NOTIZIA (2)

24 giugno 2017- 18:21

(AdnKronos) - Chi lo conosceva lo dipinge come "un ragazzo molto chiuso, introverso". In Piemonte si era trasferito forse per cercare lavoro e aveva trovato l'amore con Lara Bombonati, con cui si era sposato lo scorso anno. Di quella ragazza qualcuno in paese si ricorda. "Erano venuti insieme un paio di volte a trovare i genitori di lui ma lei era vestita all'occidentale". Nulla, insomma, che facesse presagire quello che poi è accaduto. I genitori che vivono a Castellammare si sono chiusi nel silenzio. Qualcuno dice che negli ultimi anni facevano la spola tra la Sicilia e la Turchia per avere notizie del figlio.