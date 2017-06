TERRORISMO: SINDACO TAORMINA, PROPOSTA PINOTTI OTTIMA IDEA

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "I militari dell'esercito per presidiare concerti e grandi eventi? Un'ottima idea, mi auguro si realizzi". Il sindaco di Taormina, Eligio Giardina, reduce dal successo in termini di sicurezza del G7, che ha visto riuniti nella perla dello Ionio a fine maggio i grandi della Terra, promuove a pieni voti la proposta del ministro della Difesa Roberta Pinotti. Durante un'iniziativa elettorale a Chiavari l'esponente del Governo Gentiloni ha lanciato la sua idea: militari a presidio dei grandi eventi. "I recenti fatti di cronaca - dice all'AdnKronos il primo cittadino di Taormina - ci dimostrano che nella lotta al terrorismo occorre imparare a fare i conti anche con l'imprevedibile. Ecco perché sono estremamente favorevole alla misura pensata dal ministro Pinotti". Proprio a Taormina, al Teatro Antico, a fine giugno terrà i suoi unici concerti del Sud Italia Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam. Ma tra gli appuntamenti in cartellone ci sono anche i Placebo, i Kasabian e Alvaro Soler, oltre agli italianissimi Mario Biondi e Fiorella Mannoia. Eventi che richiameranno nella cittadina del Messinese migliaia di persone. "Per il concerto di Vedder sono stati già staccati oltre 3mila biglietti, venduti soprattutto all'estero" dice Giardina, che non nasconde la sua preoccupazione per possibili attacchi terroristici dopo i fatti di Manchester. "Ho già parlato con il prefetto di Taormina della sicurezza legata ai concerti" ammette. "La Polizia ha finora gestito perfettamente l'aspetto durante i grandi eventi estivi - aggiunge il sindaco -, ma di questi tempi la prudenza non è mai troppa". E non teme che la presenza massiccia dei militari possa intimorire turisti e spettatori? "Abbiamo già vissuto durante il G7 l'esperienza di una città militarizzata - conclude - e grazie alla professionalità degli esponenti delle forze dell'ordine, cittadini, turisti e delegazioni si sono sentiti protetti e rassicurati e non certo infastiditi".