TERRORISMO: VARIATI, Sì A MILITARI SULLE STRADE SE GOVERNO LO RITIENE NECESSARIO

7 giugno 2017- 18:18

Vicenza, 7 giu. (AdnKronos) - “Deve essere sempre garantita la sicurezza dei cittadini, anche ai concerti e agli altri grandi eventi: annullarli per paura, sarebbe una grave sconfitta. Certamente, vedere i militari nelle strade e nelle piazze delle nostre città vuol dire che le misure ordinarie per la sicurezza e l’ordine pubblico non sono sufficienti e quindi non è un fatto positivo. Se però il governo ritiene necessario l’utilizzo dei militari come misura necessaria per garantire la sicurezza in un periodo storico segnato da gravi attentati in Europa, ritengo che la proposta possa essere del tutto condivisibile”. Così il sindaco di Vicenza, Achille Variati, all'Adnkronos commenta l'annuncio del ministro della Difesa Roberta Pinotti di disponibilità ad aumentare il numero di militari impegnati sul fronte dell'ordine pubblico e della sicurezza contro l'allarme terrorismo, in base alle esigenze decise dal Viminale.