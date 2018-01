TERRORISMO: VENEZIA, ESPULSI DUE CITTADINI MACEDONI PER 'PREVENZIONE DEL TERRORISMO' (2)

26 gennaio 2018- 14:35

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Sempre nel corso delle attività investigative sono emersi legami intercorrenti tra i soggetti indagati ed altri esponenti di ambienti dell’estremismo islamico presenti a cavallo delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia; inoltre, sono stati riscontrati contatti e connessioni di tipo telematico con cittadini stranieri residenti all’estero, già noti per ampia e documentata attività di proselitismo e reclutamento di foreign fightersGli esiti dell’attività compiuta da questa Divisione e proseguita per oltre un anno, nonché l’analisi del materiale sequestrato agli indagati il 23 marzo 2017 su delega del P.M. della Procura della Repubblica di Venezia, hanno fornito rilevanti riscontri circa la fondatezza dell’ipotesi investigativa; l’Autorità giudiziaria. ha quindi concesso, in assenza di esigenze cautelari tali da richiedere l’emanazione di misure di tipo custodiale, il nulla osta per l’emissione del provvedimento amministrativo ministeriale.Gli adempimenti di rito si sono svolti presso la Questura di Treviso, che ha curato la trattazione degli aspetti giuridico-amministrativi connessi all’esecuzione del provvedimento ministeriale. Nel pomeriggio i segnalati stranieri sono stati imbarcati, accompagnati da personale di polizia specializzato in scorte internazionali, sul volo partito dall’aeroporto “Marco Polo” di Venezia alle 19.00.