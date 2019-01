9 gennaio 2019- 07:23 Terrrorismo: Dda Palermo, concreta minaccia a sicurezza nazionale

Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - L'organizzazione criminale fermata al'alba di oggi dai Carabinieri del Ros nell'ambito dell'operazione antiterrorismo coordinata dalla Dda di Palermo avrebbe rappresentato "una attuale e concreta minaccia alla sicurezza nazionale". E' quanto scrivono gli stessi magistrati della Direzione distrettuale antimafia, guidati da Francesco Lo Voi nel provvedimento di fermo delle 15 persone. Gli investigatori parlano di "rischio terrorismo di matrice jihadista". "Sussistono significativi ed univoci elementi per ritenere che l'organizzazione in esame costituisca un'attuale e concreta minaccia alla sicurezza nazionale poiché in grado di fornire a diversi clandestini un passaggio marittimo occulto, sicuro e celere che, proprio per queste caratteristiche, risulta particolarmente appetibile anche per quei soggetti ricercati dalle forze di sicurezza tunisine, in quanto gravati da precedenti penali o di polizia ovvero sospettati di connessioni con formazioni terroristiche di matrice confessionale", dicono i magistrati. Uno degli indagati, risulta essere contiguo "ad ambienti terroristici a sfondo jihadista pro Isis in favore di cui, attraverso la sua pagina Facebook, ha posto in essere una significativa azione di propaganda jihadista con incitamento alla violenza ed all'odio razziale". "Ulteriore segno di radicalizzazione a sfondo religioso è l'iscrizione dell'indagato al gruppo Facebook "Quelli al quale manca il paradiso".