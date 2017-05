TERZO SETTORE: COMMERCIALISTI, SCHEMI DI DECRETO PASSAGGIO CRUCIALE

23 maggio 2017- 15:03

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "La pubblicazione degli schemi di decreto sul no profit segna indubbiamente un passaggio cruciale per il completamento del progetto di riforma del Terzo settore". Ad affermarlo in una nota è il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani. La previsione di un sistema unico e coordinato di norme, spiega, "portato avanti in questi mesi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sotto la responsabilità del sottosegretario Luigi Bobba, non può che essere giudicato positivamente, stante la complessità che la presenza di disposizioni di diversa natura inevitabilmente comporta nella gestione delle organizzazioni e nel rapporto di queste con l’amministrazione finanziaria".Tra gli aspetti dello schema giudicati con favore dalla categoria, ci sono l’affermazione di importanti principi quali "la definizione di un comparto di economia sociale che aspira ad avere un maggiore appeal, la costituzione di un Registro unico nazionale, che essendo di pubblico accesso consente un salto in avanti nella trasparenza e nell’informazione economico finanziaria riguardante il Terzo Settore, la creazione di sistemi di amministrazione e controllo più standardizzati e professionalizzanti, la definizione di un sistema fiscale compatibile con il diritto dell'Ue che consente di superare le criticità derivanti dalla sovrapposizione di norme generali poco utilizzate e regimi derogatori che hanno offerto il fianco a procedure di infrazione, la disciplina di fenomeni economici come le operazioni straordinarie, oggi già presenti ma ancora non normate".