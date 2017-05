TERZO SETTORE: COMMERCIALISTI, SCHEMI DI DECRETO PASSAGGIO CRUCIALE (2)

23 maggio 2017- 15:03

(AdnKronos) - L’articolato, aggiunge il consigliere nazionale delegato al no profit, Maurizio Postal, "come inevitabilmente avviene in processi di riordino così epocali come quello in oggetto, è migliorabile dal punto di vista regolamentativo e tecnico, vista anche la sua evidente complessità. Per tale motivo presenteremo alle Commissioni parlamentari interessate un documento di Osservazioni, contenente apposite proposte di emendamento, tese a meglio coordinare le norme, nonché i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a operare all’interno di quelli che adesso sono definiti come 'enti del Terzo settore'".Il nuovo articolato, evidenzia Postal, "comporterà un periodo transitorio non irrilevante, considerata l’introduzione delle norme, la pubblicazione di ulteriori previsioni attuative e l’organizzazione del Registro unico nazionale. La costituzione di quest’ultimo è un passo avanti importante verso la trasparenza delle organizzazioni che gestiscono spesso risorse pubbliche e che vogliono ambire a ricevere benefici fiscali in virtù dell’attività svolta. Su tale aspetto, come su altri contesti di interesse della professione, come l’amministrazione e la rendicontazione, il rapporto tra la disciplina del controllo di legalità e la revisione legale e la correlazione di talune norme fiscali, cercheremo di dare osservazioni costruttive".