TERZO SETTORE: COMMERCIALISTI, SCHEMI DI DECRETO PASSAGGIO CRUCIALE (3)

23 maggio 2017- 15:04

(AdnKronos) - Il Consiglio nazionale esprime poi 'parziale soddisfazione' sulle scelte relative all’organo di controllo interno. "Il ministero – prosegue Postal - ha ascoltato la nostra richiesta di qualificazione dell’organo, che è prevista nell’articolato mediante il richiamo agli stessi presupposti professionali previsti per le società, ma il testo attuale prevede questa qualificazione, anziché per l’intero organo di controllo, solo per almeno un componente qualora l’organo sia collegiale". Per quanto riguarda la parte tributaria dello schema del decreto, conclude Postal, "si accoglie con favore l'individuazione di una nozione di ente non commerciale che presenta una maggiore certezza applicativa, grazie soprattutto all'irrilevanza attribuita alle attività secondarie e strumentali, ai fini della perdita di detta qualifica. Tuttavia, anche su questo tema ci riserviamo di presentare proposte emendative, al fine di meglio tracciare il passaggio, voluto dalla legge delega, da una nozione di non lucratività oggettiva a una soggettiva".