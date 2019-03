3 marzo 2019- 11:54 Terzo settore: Forum, da Mattarella grande attenzione per nostro mondo (2)

(AdnKronos) - “Per noi dunque – prosegue la portavoce del Terzo Settore – la visita al Quirinale sarà l’occasione per ringraziare il Presidente Mattarella e condividere le sfide del presente e del futuro a partire dalla piena e coerente attuazione della riforma, l’impegno sugli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu, il rafforzamento dei valori e della qualità organizzativa degli enti di Terzo settore, l’impegno attivo delle nuove generazioni". " Siamo consapevoli - conclude Fiaschi - del ruolo che il Terzo settore svolge da sempre e potrà svolgere nel futuro per il progresso sociale ed economico del Paese e delle comunità. Un ruolo che in questo tempo si carica di nuove responsabilità che contiamo di onorare al meglio anche al fianco delle istituzioni del nostro Paese ”.