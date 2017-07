TERZO VALICO: COCIV, IMPEGNO PER PREVENIRE INFILTRAZIONI MALAVITOSE

13 luglio 2017- 15:22

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - Cociv "prosegue con attività che confermano la discontinuità con il passato: oggi le forze dell’ordine sono arrivate nel cantiere di Moriassi in un’azione volta a prevenire la presenza di infiltrazioni di organizzazioni malavitose". E' quanto afferma, in una nota, il general contractor per la progettazione e realizzazione del Terzo Valico."Il consorzio - sottolinea Cociv - collabora con la Prefettura di Alessandria per aiutare il territorio ad allontanare eventuali società o individui che possano presentare criticità con le Autorità competenti. Dopo le vicende dell’ottobre scorso, il Consorzio aveva provveduto immediatamente a nominare i nuovi vertici e a ridefinire i processi e le procedura interne, oltre come richiesto dal nuovo Codice degli Appalti, attribuire la Direzione Lavori direttamente alla società committente Rete Ferroviaria Italiana". "Tutti i monitoraggi effettuati dalle autorità competenti e le ulteriori verifiche sulla qualità delle opere eseguite hanno confermato - riferisce Cociv - che i lavori stanno proseguendo con la massima tutela dei lavoratori e del territorio e in corrispondenza ai requisiti prestazionali di progetto e di legge. Infine la pubblicazione negli ultimi 3 mesi di bandi per un valore di oltre 730 milioni di euro sono ulteriore dimostrazione di garanzia della prosecuzione dei lavori a salvaguardia dei posti di lavoro delle maestranze, dei tecnici impegnati nei cantieri e dell’operatività delle società che direttamente e indirettamente stanno contribuendo alla realizzazione".