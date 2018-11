27 novembre 2018- 16:41 Terzo Valico: fonti Mit, infondate voci su presunto responso positivo analisi

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Sono totalmente infondate le indiscrezioni di stampa circa il presunto responso positivo sull’opera che sarebbe giunto quale esito dell’analisi costi-benefici del professor Ponti". A sostenerlo sono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al Terzo valico.Si tratta, sottolineano le stesse fonti, "di ricostruzioni giornalistiche che saranno smentite nei fatti non appena, tra pochissimo tempo, tutta la documentazione relativa al lavoro svolto dalla Struttura Tecnica di Missione sarà resa pubblica. Questa documentazione, come ripetutamente affermato dal ministro Danilo Toninelli, si compone di diverse relazioni, che comprendono anche una analisi tecnico-giuridica che esula dal lavoro dei tecnici di Ponti". La relazione di questo gruppo di lavoro, sottolineano, "è arrivata solo da pochi giorni nella sua versione definitiva ed tutt’altro che nascosta, ma è soltanto in attesa di essere allegata alle versioni definitive del resto della documentazione che sarà resa pubblica per intero a breve".