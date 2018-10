8 ottobre 2018- 13:12 Terzo Valico: sindacati, domani presidio con 500 lavoratori al Mit

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Domani arriveranno a Roma dalla Liguria e dal Piemonte circa 500 lavoratori del Terzo Valico, per la manifestazione al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in piazzale Porta Pia. La protesta, organizzata dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, inizierà alle 9,30. “La decisione del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli di bloccare il trasferimento delle risorse per il quinto lotto del Terzo Valico – spiegano i sindacati – avrò come conseguenza immediata il licenziamento di 400 lavoratori, ma mette a rischio l’intera opera". "Si tratta di un atteggiamento incomprensibile e fuori luogo, anche perché le risorse previste, pari ad oltre un miliardo di euro, sono già disponibili, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del luglio scorso. Bloccare questi fondi avrà come effetto la rinuncia ad un’opera di fondamentale importanza non solo per il territorio interessato, ma per tutto il Paese. Abbiamo già chiesto un incontro urgente al ministro, domani non si sottragga al confronto e venga a spiegarci i motivi di questa scelta, che avrà conseguenze economico-sociali pesantissime”, hanno concluso Feneal, Filca, Fillea.