TERZO VALICO: VIA A PROCEDURE PER 3° BANDO LOTTO CRAVASCO

26 giugno 2017- 18:42

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Cociv, general contractor per la progettazione e la realizzazione del Terzo Valico, ha avviato le procedure per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del bando di gara relativo al lotto Cravasco confermando la volontà di far ripartire in breve tempo tutti i lotti sospesi nel mese di novembre 2016. Il valore del bando è di 251.288.180,22 euro, inclusi gli oneri per la sicurezza che ammontano ad un importo di circa 4,9 milioni e verrà gestito, come tutti i bandi ad evidenza pubblica, interamente in via telematica. Il bando, il primo che coinvolge il territorio ligure, è relativo all’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse dalla progressiva kilometrica pk 7+914,00 a pk 12+673,50 della Galleria di Valico. Il Lotto Cravasco è il terzo dopo il bando di Val Lemme (per un valore di 263.491.400,16 euro) e quello di Castagnola (per un valore di € 216.267.327,46 euro). In pochi mesi il Consorzio ha rimesso in gara bandi per un valore di oltre 730 milioni di euro ed entro l’autunno si susseguiranno i restanti fino ad un valore complessivo di circa 2 miliardi di €: un ulteriore segnale del Consorzio Cociv per mantenere l’alto livello occupazionale dei territori coinvolti nell’Opera. Tutte le informazioni, dopo aver espletato le necessarie tempistiche tecniche, verranno pubblicate sul sito del Terzo Valico in concomitanza alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.